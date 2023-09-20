Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що серед російських еліт немає єдиної думки щодо війни в Україні. Їх усіх умовно можна розділити на три табори.

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Які настрої в російських еліт

Як наголосив Ейдман, найбільша група серед російських еліт – персонажі, які хочуть повернути стан справ до 24 лютого 2022 року. Тоді вони могли жити у своє задоволення, їздити по світу та ні в чому собі не відмовляти. Попри це, вони не наважуються хоч щось зробити, щоб зупинити війну.

Наступна група є найменша за чисельністю. Сюди входять найбільші "відморозки", які зовсім з'їхали з глузду. Вони підтримують ядерний удар та загалом тотальну війну. Сюди належать і Дмітрій Мєдвєдєв, і Ніколай Патрушев, і Вячєслав Володін тощо.

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Деяких людей можна виділити в групу "авось". Вони підтримують бойові дії і сподіваються, що усі негаразди їх оминуть, а війну вдасться виграти. Сюди можна додати й Путіна.

Вони сподіваються, що все якось само розрулиться. Або ж Трамп прийде до влади чи Європа замерзне і почне здавати позиції. Вони все надіються, але ситуація погіршується. Путін внаслідок поляризації цих сил сидить між двох стільців. Його становище похитнулося – і він ставатиме все слабшою фігурою,

– зауважив Ейдман.

Ситуація в Росії: коротко