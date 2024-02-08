Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, заметив, что Индия еще с начала полномасштабной войны купила много российской нефти. Но компании страны-агрессора не имеют возможности принимать оплату в долларах или евро.

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Поэтому на счетах компаний накопились огромные суммы в индийских рупиях. И Россия до недавнего времени не понимала, как их тратить.

Теперь будут бананы

Как отметил Липсиц, Индия также не давала выводить эти деньги в Россию или продавать ее на российском рынке. Поэтому Кремль панически пытался сделать хоть что-то, чтобы вывести оттуда деньги.

Индия предложила инвестировать российские рупии обратно в экономику Индии. Россия пыталась найти натуральный продукт, который можно было бы привезти. Вот выбрали и бананы. Была также история с яйцами. Хотели яйца возить из Индии. Я еще удивился, какая тут транспортная схема будет,

– сказал Липсиц.

Так Россия постепенно движется к прошлому и вводит систему бартера. Там буквально начали менять нефть на индийские бананы.

Ситуация в России: кратко