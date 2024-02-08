Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що Індія ще з початку повномасштабної війни купила багато російської нафти. Але компанії країни-агресорки не мають змоги приймати оплату в доларах або євро.

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Тому на рахунках компаній накопичилися величезні суми в індійських рупіях. І Росія донедавна не розуміла, як їх витрачати.

Тепер будуть банани

Як наголосив Ліпсіц, Індія також не давала виводити ці гроші до Росії або ж продавати її на російському ринку. Тому Кремль панічно намагався зробити хоч щось, аби вивести звідти гроші.

Індія запропонувала інвестувати російські рупії назад в економіку Індії. Росія намагалася знайти натуральний продукт, який можна було б привезти. От вибрали і банани. Була також історія з яйцями. Хотіли яйця возити з Індії. Я ще здивувався, яка тут транспортна схема буде,

– сказав Ліпсіц.

Так Росія поступово рухається до минулого і вводить систему бартеру. Там буквально почали міняти нафту на індійські банани.

Ситуація в Росії: коротко