Не обязательно организует Пригожин: политолог предположил сценарий нового марша на Москву

Ситуация в России продолжает оставаться достаточно напряженной. Не стоит исключать, что со временем там может произойти новая попытка мятежа.

Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, мятеж Пригожина продемонстрировал, что марш на Москву не так уж трудно организовать. Можно сбить несколько самолетов российской армии – и за это никакой кары не будет.

Смотрите также Мятеж Пригожина – русская гражданская война, в которой нет победителей

Проблемы могут начаться на выборах в России

Как отметил Галлямов, не факт, что новую попытку мятежа организуют именно вагнеровцы. Это могут быть и другие группы оккупантов, которые сейчас находятся на войне.

Вот они сидят и смотрят, как "Леопарды" на них едут. И думают – а чего они должны погибать здесь, чтобы Шойгу стал "великим военачальником", а Ротенберг с Ковальчуком освоили еще один триллион. Пусть идут к черту. Лучше пойти в направлении Москвы и свергнуть диктатора,

– рассказал Галлямов.

Смотрите разговор с Аббасом Галлямовым на ютубе 24 Канала

Возможно, определенные процессы начнутся на выборах президента России, которые состоятся 17 марта 2024 года. Путин не сможет набрать в первом туре 51%, потому будет вынужден "рисовать" все. По его мнению, это может привести к протестам в российских городах.

Представьте себе совпадение двух событий. В Москве в городах идут протесты, связанные с фальсификацией президентских выборов. А с войны идет еще одна колонна в Москву. И для этого марша была бы идеальная идеология, которой у Пригожина не было. Хотя не факт, что такой сценарий может произойти,

– считает Галлямов.

Мятеж Пригожина: новые детали