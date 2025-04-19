Отдают зарплатные карточки командирам: у россиян огромные проблемы с боевым духом

Российские оккупанты записывают все больше видео-обращений, где жалуются на отношение командования, жалуются, что уже не хотят воевать. В частности, их командиры забирают у захватчиков деньги.

Это 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она отметила, что это же подтвердили пленные в Украине граждане Китая, которые воевали на стороне России.

Читайте также Российские солдаты в одной из бригад на Херсонщине массово отказываются от продления контрактов

"Острая точка еще не наступила"

Ольга Романова отметила, что сейчас в России есть контрактники, срочники. Также контингент для войны против Украины будут набирать из тюрем. В стране-агрессоре начали еще больше судить людей по любым причинам, поэтому и на фронт оттуда забирают больше.

Еще не наступила очередная острая точка. Думаю, что Путин ее пока не видит. Но, вероятно, понимает, с чем она будет связана. Понимает, что, вероятнее всего, эта точка будет, когда они публично поссорятся с Дональдом Трампом. Тогда на нервной почве может быть мобилизация,

– подчеркнула она.

Сейчас врагу хватает личного состава. Есть информация, что у россиян есть планы относительно нового наступления на весну и лето. Видимо, будет говориться о каком-то одном участке. Сейчас у России нет столько сил и средств, чтобы наступать по всему фронту.