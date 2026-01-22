Киев перейдет от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам, – Шмыгаль назвал сроки
- Киев планирует перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемых графиков отключений света в ближайшие дни.
- На критических точках Киева работают 124 генератора, а 3 261 дом остается без отопления.
Продолжается работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области. Министр энергетики рассказал, что ситуация остается крайне напряженной.
Однако он прогнозирует переход от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам. Об этом Денис Шмыгаль написал вечером 21 января.
Читайте также Графики введены во всех областях: как будут выключать свет 22 января
Сейчас в Киеве продолжают действовать экстренные отключения.
Но, по словам Шмыгаля, энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к "жестким, но прогнозируемым графикам".
Отмечается, что выйти на этот режим планируют в ближайшие дни.
По словам министра энергетики, в течение 21 января над восстановлением света и тепла работали 160 бригад. А ночью этим должны были заниматься 52 бригады.
"Должны быть готовы к любым сценариям. Относительно тепла и социальной сферы", – добавил он.
Шмыгаль также сообщил, что удалось частично стабилизировать работу теплогенерации. Впрочем, без отопления до сих пор 3 261 дом.
Обратите внимание! На критических точках Киева работают 124 генератора различной мощности. Также в столице развернут 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях.
Какая ситуация по Украине?
22 января графики отключений электроэнергии будут действовать по всей Украине.
Несмотря на отсутствие массированных обстрелов, графики применяются во всех регионах из-за объединенной энергосистемы. Ее состояние динамично меняется, поэтому объемы ограничений корректируются в течение дня.
Сейчас в 9 областях находится в полном блэкауте инфраструктура Киевстара. Не работает 1000 площадок из 16 500.
21 января правительство выделило 2,56 миллиарда гривен на закупку генераторов для 7 областей. Средства выделят из резервного фонда госбюджета.