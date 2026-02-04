Зеленский назвал количество домов в Киеве, которые без отопления

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Киеве и области, а также в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Напряженной остается обстановка и в других регионах, в частности в Днепропетровской и Черкасской областях.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в среду, 4 февраля, по результатам селектора относительно чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов.

Смотрите также Система "выключилась": когда и почему Россия согласилась на энергетическое перемирие

Какова ситуация с отоплением в Киеве?

По его словам, в Киеве сейчас задействованы более 200 ремонтных бригад, и, по данным Минэнерго, их количество планируют увеличить, чтобы обеспечить ротацию персонала, ведь работники уже истощены после длительных работ.

Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления, и по каждому такому дому должен быть ответ по четкому сроку возобновления поставок тепла и гарантированному обеспечению людей возможностями обогрева и поддержки,

– говорится в сообщении.

Во время селектора также обсудили защиту Запорожья от дроновых атак, поставки дронов-перехватчиков и готовность экипажей. Соответствующие поручения получили командующий Воздушных сил ВСУ и министр обороны.

Также Владимир Зеленский заслушал доклады по ситуации в Харькове и ряде регионов Украины, в частности в Сумской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Полтавской, Черниговской и других областях.

"Поручил Премьер-министру Украины подготовить на сегодняшний вечер конкретные данные по объемам необходимой дополнительной поддержки украинцев в общинах по всей стране. Есть также отдельные поручения на Ставку", – добавил он.

Что сейчас с энергосистемой?