Зеленский назвал количество домов в Киеве, которые без отопления
- В Киеве более 1100 многоквартирных домов остаются без отопления.
- Привлекли более 200 ремонтных бригад для восстановления, количество увеличат.
Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Киеве и области, а также в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Напряженной остается обстановка и в других регионах, в частности в Днепропетровской и Черкасской областях.
Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в среду, 4 февраля, по результатам селектора относительно чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов.
Какова ситуация с отоплением в Киеве?
По его словам, в Киеве сейчас задействованы более 200 ремонтных бригад, и, по данным Минэнерго, их количество планируют увеличить, чтобы обеспечить ротацию персонала, ведь работники уже истощены после длительных работ.
Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления, и по каждому такому дому должен быть ответ по четкому сроку возобновления поставок тепла и гарантированному обеспечению людей возможностями обогрева и поддержки,
– говорится в сообщении.
Во время селектора также обсудили защиту Запорожья от дроновых атак, поставки дронов-перехватчиков и готовность экипажей. Соответствующие поручения получили командующий Воздушных сил ВСУ и министр обороны.
Также Владимир Зеленский заслушал доклады по ситуации в Харькове и ряде регионов Украины, в частности в Сумской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Полтавской, Черниговской и других областях.
"Поручил Премьер-министру Украины подготовить на сегодняшний вечер конкретные данные по объемам необходимой дополнительной поддержки украинцев в общинах по всей стране. Есть также отдельные поручения на Ставку", – добавил он.
Что сейчас с энергосистемой?
Этой ночью враг снова нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Без электроснабжения осталась часть потребителей в пяти областях. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела.
К слову, этой зимой Япония предоставляет Украине 138 генераторов, 60 трансформаторов и две когенерационные установки. В частности 120 генераторов из 138 уже находятся на украинских складах, еще часть отправят позже.
Напомним, 3 февраля российский обстрел повредил Дарницкую ТЭЦ в Киеве. Теплоэлектроцентраль временно остановила работу. Повреждения существенные, поэтому восстановление будет поэтапным после проверки.