Ситуация с поставками электроэнергии остается критической, – Тернопольская ОГА

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, под ударом оказалась инфраструктура Тернополя.

Россия 26 ноября атаковала Тернополь и ситуация с электроснабжением там остается критической. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Тернопольскую ОГА.

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Что известно о ситуации

В Тернопольской ОВА рассказали, что в результате повреждения ключевого энергообъекта области ситуация с поставками электроэнергии остается критической.

В течение последних суток удалось решить ряд технических вопросов, что позволило обеспечить работу всех объектов критической и социальной инфраструктуры, – говорится в сообщении.

Там также отметили, что принимают меры для стабилизации ситуации за счет подключения к внешним сетям соседних областей и привлечения альтернативных источников генерации и когенерации.

"Тернопольоблэнерго" ввело графики подачи электроэнергии, которые будут меняться в зависимости от имеющихся объемов энергетических ресурсов.

В Тернопольской ОВА попросили пользоваться электроэнергией экономно.