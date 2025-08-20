Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, объяснив, что страна-агрессор столкнулась с дефицитом бюджета. Вполне вероятно, что со следующего года она уже не сможет его покрывать.

Смотрите также Мирное соглашение без прекращения огня: в CNN объяснили разницу между позициями Украины, России и США

Какая причина заставит Путина закончить войну?

Недавно издание Bloomberg сообщило, что российская экономика "задыхается". Инвестиционный банкир заметил, что если что-то и заставит Путина остановиться и ввести переговоры серьезно, – то это именно российская экономика. Она имеет две проблемы:

Первая – российская экономика стагнирует и, вероятнее всего, начинает падать.

Вторая – физических денег в бюджете России нет.

Фурса объяснил, что война – это очень дорого. Если бы не она, а обычная ситуация с бюджетом, то падение экономики не было бы такой проблемой для Путина. В то же время сейчас дефицит российского бюджета зашкаливает.

Если на 2025 год еще понятно, каким будет финансирование, потому что есть Фонд национального благосостояния, то на следующий уже нет. Там придется просто печатать средства. То есть с января 2026 года у россиян уже не будет чем финансировать дефицит бюджета. С каждым днем это будет давить все больше, превращая кризис в необратимое явление.

Именно поэтому все разговоры, что Россия якобы будет воевать, пока не завоюет Донбасс, а для этого нужно 2 года – не соответствуют действительности. У экономики Путина нет денег еще на 2 года войны. Разве если Китай даст России кредит, чтобы все продолжалось. Однако это будет слишком откровенно для Китая,

– подчеркнул он.

В то же время Фурса предположил, что если оккупанты остановят войну, то часть санкций сразу снимут. Вероятнее всего, тогда россияне выйдут на внешний рынок, возьмут деньги и найдут для себя финансирование. У России очень невысокий уровень долга, поэтому при нормализации ситуации по санкциям – у них есть, куда выйти и где взять очень много денег.

Инвестиционный банкир добавил, что средства врагу дадут на внешних рынках. Однако российский диктатор не действует рационально и не планирует заканчивать войну, потому что получает отчеты, в которых рассказывают о "хорошем" состоянии экономики.

Какие проблемы имеет российская экономика из-за войны?