Помощь Украине и Израилю очень важны: республиканцы хотят разрушить "Китайскую империю"

В Республиканской партии изменилось мнение о войне в Украине. Если раньше они были готовы больше сосредоточиться на борьбе с Китаем, чем на помощи Киеву, то теперь позиция стала значительно лучше для Украины.

Такое мнение в разговоре с украинским журналистом Романом Цымбалюком выразил российский публицист из США Андрей Пионтковский, передает 24 Канал. По его словам, недавние успехи Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией, а также визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву помог несколько изменить взгляды республиканцев на Китай, войну России против Украины и т.п.

К теме Китай безумно ненавидит, когда Путин начинает говорить о ядерном оружии – эксофицер ФСБ

Как республиканцы изменили свою позицию

Как считает Пионтковский, ранее среди республиканцев достаточно распространённым было мнение, что главный соперник США – Китай. А президент Штатов Джо Байден слишком сконцентрировался на помощи Украине в войне с Россией.

Крайнее проявление этой позиции было у Дональда Трампа. Тот даже был готов "переманить" Путина на свою сторону, чтобы бороться с Китаем. В то же время, как утверждает Пионтковский, Трамп был готов "пожертвовать" несколькими областями Украины, что является ужасной позицией.

Но сейчас буквально произошел переворот, что повлияет на ход избирательной кампании. Они увидели, что никакого Путина не нужно переманивать. Есть вассал, находящийся полностью в кармане Китая. А Китай создает свою новую империю, если взять территорию Китая, России и Ирана.

– отметил Пионтковский.

Смотрите разговор Цымбалюка с Пионтковским на ютубе 24 Канала

Смена взглядов существенно повлияла и на отношение к войне в Украине. Там понимают, что нужно помочь Украине нанести поражение России во время контрнаступления, а также поддержать Израиль в намерениях уничтожить иранскую ядерную программу, которая сильно ударит по так называемой "Китайской империи". Республиканцы понимают, что это формирование нужно уничтожать в зародыше.

Это можно заметить и в заявлениях возможного кандидата в президенты США от республиканцев Рона Десантиса, который за несколько дней резко изменил позицию от "территориального спора" – до того, что Путин – военный преступник. Однако Дональд Трамп и далее продолжает рассказывать о переговорах с Россией.

Российскому вассалу "Китайской империи" нужно нанести показательное поражение. Показательна не только для России, которая играет все меньшую роль. Но и для Китая, чтобы в зародыше остановить создание "империи зла". Такие вот новые настроения,

– сказал Пионтковский.

Украина готовит контрнаступление, которое шокирует весь мир