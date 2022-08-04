Китай не готов бросить прямой вызов США, – журналист-международник

Китай не рискнет бросить вооруженный вызов США, ведь не настолько мощен в военном плане. Однако Пекин еще попытается "попить крови" у Штатов другим способом.

Об этом 24 каналу рассказал член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль. По его мнению, дальнейший кризис по Тайваню будет в определенном смысле заморожен. Однако Китай в любом случае попытается ответить США. Но это будут не военные действия.

Важно Китай может напасть на Тайвань и при чем здесь Пелоси: все, что известно о новой угрозе

Китай не сможет бросить военный вызов США

По мнению Коваля, в дальнейшем между странами будет происходить не геополитическое, а геоэкономическое противостояние. Сам конфликт Китай растянет в течение месяцев или лет.

Для США это будет определенная заморозка ситуации и дальнейшая стагнация отношений с Китаем. А вот на Тайвань Пекин будет и дальше давить.

Что-нибудь обязательно произойдет. Есть много цепочек, объединяющих США и Китай. Думаю, некоторые из них пострадают. Такие действия будет делать Китай,

– отметил Коваль.

Коваль о ситуации между Китаем и США: смотрите видео

Визит Нэнси Пелоси в Тайвань: главное