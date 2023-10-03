Продолжают строить укрепления, – Федоров прокомментировал слухи о "планах россиян сдать Токмак"

Россияне распространяют информацию, что собираются покидать Токмак Запорожской области. На самом деле оккупанты могут менять локацию, но они точно не бегут из города.

Кроме того, враг продолжает строить новые укрепления вокруг Токмака. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Оккупанты не бегут из Токмака

Иван Федоров отметил, что некоторые подразделения российских спецслужб, военные подразделения врага могут переезжать. Пока не заметно, что захватчики планируют покидать Токмак.

Напротив, враг продолжает готовить новые укрепления вокруг Токмака, на пути от Токмака до Мелитополя. Враг сегодня строит подземные города с подземными тоннелями, ходами, чтобы как можно сложнее было продвижение наших украинских военных. Враг делает это, заливая бетоном, монтируя деревянные конструкции, и таким образом пытается усилить оборону временно оккупированных территорий Украины,

– объяснил он.

В то же время ВСУ продолжают активную ликвидацию врага. К примеру, 2 октября в Токмакском районе произошла ликвидация оккупационных войск.

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