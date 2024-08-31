Жесткие бои, эвакуация местных и усиление военных: что происходит на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых напряженных на всем фронте. Там ежедневно происходят до более пяти десятков штурмов врага, а сама линия обороны расположена в около 10 километрах от города Покровск.

Из-за этого местные власти призвали жителей срочно эвакуироваться, подобные же заявления прозвучали и для жителей Мирнограда и близлежащих населенных пунктов. Какая ситуация на Покровском направлении сейчас, что известно о продвижении врага и действиях ВСУ – читайте в материале 24 Канала.

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Где сейчас пролегает линия фронта на Покровском направлении

В Генеральном штабе ВСУ 30 августа рассказали, что на Покровском направлении россияне совершили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отбили 28 атак, однако еще идут восемь боев.

В то же время, по данным аналитиков Deep State, враг достигает успехов в продвижении в направлении населенных пунктов Новогродовка, Калиново, Мемрик и Михайловка. Также россияне пытаются наступать восточнее Селидово и севернее Украинска.

Где сейчас линия фронта на Покровском направлении: смотрите на карте

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 29 августа заявлял, что наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного Яра, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово.

"Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с подавляющими силами противника", – говорил генерал.

Покровское направление сейчас защищают 25 ОМБр, 31 ОМБр, 47 ОМБр, 59 ОМБр, 68 ОЕБр, 71 ОЕБр, 110 ОМБр и 151 ОМБр.

Жителей Покровска призвали эвакуироваться, в городе длинный комендантский час

Начальника Покровской ГВА Сергей Добряк 19 августа в комментарии журналистам "Радио Свободы" отмечал, что у жителей Покровска есть неделя – две на эвакуацию. Это время, когда людей могут вывезти из города "планово".

Чиновник отмечал, что в городе сейчас работает все, однако с приближением врага деятельность учреждений могут свернуть. Кроме того, из города планируют принудительно эвакуировать детей. Сейчас же в Покровской громаде, по данным Добряка, находится около 59 тысяч жителей.

В то же время исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк заявлял, что у Мирнограда, города рядом с Покровском, остается "всего несколько дней" на "плановую" эвакуацию. Чиновник, согласно решению Совета обороны Донецкой области, постановил эвакуировать учреждения и предприятия города, а также закрыть магазины и рынки.

А с 28 августа в Покровске ввели изменения в комендантском часе. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что ограничения на передвижение в громаде и городе будут действовать с 15:00 до 11:00, то есть 20 часов.

Зеленский заявлял об усилении Покровского направления

Владимир Зеленский рассказал, что во время Ставки 26 августа был доклад Александра Сырского по оперативной ситуации на фронте. В частности, обсуждался вопрос обороны Покровска.

Также не забываем о фронте. Был доклад главкома Александра Сырского по оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления,

– сообщил президент.

Говоря о возможных боях за Покровск, Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость" отмечал, что на Покровском направлении погибнут 50 – 60 тысяч российских бойцов, как это раньше было во время наступления на Бахмут.

Что говорил Сырский о ситуации возле Покровска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 29 августа рассказывал, что он работал несколько дней подряд в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась сложная ситуация.

Работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения противника, который наступает,

– сказал генерал.

Он также отмечал, что в таких условиях главная задача – усилить оборону наших войск на самых сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств. Собственно решению этих вопросов и была посвящена его работа.

Какие потери несут россияне на Покровском направлении

Один из агентов партизанского движения "Атеш", который служит в 15 ОМСБр России, сообщил, что для штурмов на Покровском направлении было выделено значительные силы. Желание страны-агрессора любой ценой быстро прорваться в город оборачивается им большими проблемами.

15 бригада несет большие потери: личный состав и техника привлечены в массовом порядке, но когда техника выходит из строя, солдаты теряют координацию, что приводит к хаосу и увеличению потерь,

– рассказали партизаны.

В Генштабе ВСУ 29 августа рассказывали, что за этот день потери агрессора на этом направлении – 225 человек убитыми и ранеными.

Имела ли влияние Курская операция ВСУ на ситуацию под Покровском

В комментарии 24 Канала майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин 22 августа рассказывал, что отсутствие подкрепления у врага на Покровском направлении не наблюдают. Кроме того, по словам военного, резервы, силы и ресурсы у россиян есть,

Жорин также отметил, что на Курск противник стягивает другие силы из глубины российской территории, чтобы стабилизировать ситуацию. Подразделения, отсутствие которых могло бы повлиять на ситуацию на поле боя, россияне не снимали.

Курская операция существенно не повлияла ни на один из участков фронта,

– отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады.

В то же время главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский во время Форума руководителей государственных институтов 27 августа заявлял, что одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз было отвлечение значительных сил противника с других направлений, в частности Покровского и Кураховского.

При этом генерал отметил, что враг тоже это понимает, поэтому продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении. Собственно, здесь привлечены наиболее боеспособные части российского войска.

Сейчас на Покровском направлении довольно сложная ситуация, считает главнокомандующий. Враг здесь использует свое преимущество в живой силе, активно применяет артиллерию и авиацию. Преимущественно наступательные действия оккупантов ведутся штурмовыми группами пехоты.