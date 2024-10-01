"Приказа о выходе не было": в 72 ОМБр отрицают полный захват Угледара врагом
Источник:Суспильне
В сети распространилась информация, что Угледар в Донецкой области якобы полностью перешел под контроль России. Однако это не соответствует действительности.
Об этом журналистам Суспильного сообщили источники в 72 отдельной механизированной бригаде. Именно эта военная группировка отвечает за оборону Угледара в Донецкой области.
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Какая ситуация в Угледаре сейчас
Двое военнослужащих из 72 ОМБр имени Черных Запорожцев рассказали журналистам, что, по состоянию на вечер 1 октября, отдельные части Угледара находятся под контролем Сил обороны. В то же время большая часть города все же находится под контролем россиян.
Приказа о выходе из города бригада не получала,
– сказал собеседник издания.
24 Канал обратился в 72 отдельную механизированную бригаду. Однако там отказались комментировать текущую ситуацию в городе, ведь любая информация может нанести вред защитникам.
Стоит отметить, что аналитический проект DeepState около 20:00 1 октября сообщил, что российские войска, скорее всего, взяли под контроль Угледар. Аналитики сделали такое предположение после публикации видеоматериалов пророссийскими СМИ 1 октября. На этих видео видно, как российские солдаты поднимают флаги на различных зданиях в городе, что свидетельствует об их заметном присутствии в этом районе.
Кроме этого, 1 октября днем начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин писал, что российские войска уже "почти в центре Угледара". Однако в городе до сих пор остаются люди.