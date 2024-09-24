Врагу удалось разрушить Угледар и двигаться во фланг, – ЦПД

Российские армии удалось разрушить город Угледар в Донецкой области. Теперь враг движется к населенному пункту с флангов.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

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Какая сейчас ситуация с Угледаром в Донецкой области

Руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что раньше Угледар было удобно оборонять, ведь он расположен на высоте.

Но с активным приходом на фронт КАБов, врагу удалось его разрушить, и двигаться во фланг, – объяснил лейтенант.

Андрей Коваленко подчеркнул, что управляемые авиационные бомбы и авиация – это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться.

К слову, в Генеральном штабе ВСУ в отчете 24 сентября рассказали, что на Времовском направлении неподалеку Павловки и Угледара Донецкой области противник совершил восемь попыток захватить наши позиции. Однако все их отбили наши защитники.

Ранее аналитики Deep State сообщали, что российская армия пытается окружить Угледар в Донецкой области. Там отмечали, что ситуация вокруг города ухудшилась, ведь отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТрО, которые не смогли справиться с натиском врага. Штурмовой батальон из-за этого вынужден был расширить полосу района обороны.