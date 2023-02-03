Россия перебросила подразделение "СОБР" под Угледар: в ВСУ назвали причины

Сейчас одно из самых горячих направлений на фронте – в Угледаре Донецкой области. Оккупанты там усиливают свою группировку элитными войсками. Также туда прибыл СОБР – российский специальный отряд быстрого реагирования.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, очень большое количество российских мобилизованных плохо экипированны, не имеют необходимого оружия. Да и мотивации воевать у них нет. Поэтому возникают недовольства, перерастающие в бунты.

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Устроили самосуд

Он отметил, что "СОБР" прибыл под Угледар, потому что появилось очень много недовольных бойцов в российской армии. В частности, бойцы 115-й бригады морской пехоты устроили самосуд над командиром батальона.

Именно для того, чтобы подавлять бунты в подразделениях и прибыло подразделение "СОБР",

– объяснил спикер Сил обороны Таврического направления.

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Враг несет сверхбольшие потери

Также он подчеркнул, что элитные 155-я и 40-я бригады ранее обращались к военному руководству, что они понесли большие потери под Угледаром.

155-я бригада уже трижды восстанавливалась. После третьего обновления она находится под Угледаром. Сегодня потери в их подразделениях сверхбольшие и именно поэтому такое настроение у бойцов,

– объяснил Дмитрашковский.

Также он сообщил, что за вчерашний день враг понес потери убитыми и ранеными в количестве двух рот. Этой ночью он также получил существенное поражение – в количестве примерно взвода – убитыми и ранеными.

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