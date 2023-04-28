Ситуация обостряется, враг меняет тактику, – Барабаш о ситуации в районе Авдеевки

Враг не перестает штурмовать и обстреливать Авдеевку. Последние 5 – 7 дней ситуация в городе обостряется.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что россияне теперь пытаются не захватить Авдеевку штурмом, а окружить ее по бокам.

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Барабаш рассказал, что в ночь на 28 апреля один раз оккупанты массово обстреляли город, потом всю ночь наблюдались хаотические одиночные прилеты по старой и центральной частям города.

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По словам чиновника, ночью враг обычно редко пытается штурмовать или массированно обстреливать Авдеевское направление, отметил Барабаш. Активная фаза боевых действий происходит днем.

Прежде всего, это обусловлено погодными условиями. Долгое время продолжаются дожди, затрудняющие передвижение по территории. Как только оккупант получит возможность выходить чаще, он будет это делать, убежден говорящий. Все же периодически проходят выходы ДРГ с использованием новых разработок – плащей, через которые тепловизор их увидеть не может.

Еще неделю назад в среднем в городе происходило 12 – 15 обстрелов, сейчас уже более 30. По позициям было 150-170 обстрелов ежедневно, сейчас переваливает за 300, штурмовых действий было 12-15, сейчас более 30, позавчера было до 40,

– заметил спикер.

Кроме того, наблюдается активизация авиации. 27 апреля произошло 8 авиаударов по городу, 8 по позициям вокруг города.

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Враг хочет окружить город

На карте боевых действий заметно, что россияне сейчас пытаются продвигаться с юга и севера Авдеевки. Есть информация, что они сосредоточились на захвате Орловки. Несколько раз раньше враг пытался штурмовать Авдеевку, но это не удалось, поэтому россияне оставили попытки напрямую захватить ее.

Действительно, они взяли тактику обрезать нам логистику, потому что от населенного пункта Орловка есть одна дорога в город, а к ней уже есть, условно говоря, две дороги,

– прокомментировал чиновник.

Он отметил, что села недалеко от Орловки каждый день страдают от обстрелов россиян с использованием артиллерии и ракет.

"Сейчас они меняют тактику, пытаются двигаться в сторону Очеретиного. Там рельеф такой, что им просто выйти на Бердичи. Там есть железная дорога, которую тоже не просто перейти, поэтому они сейчас несколько больше пытаются сделать этот круг именно в Очеретино", – рассказал Барабаш.

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