Россияне были убеждены, что после отхода ВСУ из Лисичанска и Северодонецка они смогут беспрепятственно зайти в Бахмут, Константиновку, Славянск и Краматорск. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
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Как ВСУ удалось удержать Бахмут
Сергей Череватый подчеркнул, что оккупанты не были готовы к тому, что украинские военные построят эшелонированную оборону, применяя все новейшие средства. Таким образом, они фактически оказались в ловушке.
Добавился еще субъективный фактор амбиций Евгения Пригожина, который сказал, что он монополист и покажет, как по-настоящему нужно воевать,
– добавил он.
По его словам, кадровые изменения среди российского военного руководства не смогут выбить из их голов советскую идеологию. Тем более что каждое громкое заявление сопровождалось провалом с большим количеством потерь среди личного состава.
"Более 20 тысяч только летальных потерь. В Афганистане было 15 тысяч потерь за 10 лет", – объяснил он.
Такого результата удалось достичь благодаря сверхмощной операции, в ходе которой были скованы силы врага и разбита одна из мощнейших сил – ЧВК "Вагнера".
Враг в оцепенении ждет дальнейших действий ВСУ,
– зазначил он.
ВСУ совершили подвиг, уничтожив боевой потенциал противника и выиграв время для подготовки. Теперь же противник застыл в ожидании дальнейших сокрушительных действий украинской стороны.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ контролируют юго-западные окраины города. Остатки вагнеровцев в Бахмуте осуществляют инструкторскую работу с отрядами регулярной армии, прибывшими туда в пределах ротации.
- По данным разведки Великобритании, Россия перебрасывает в Бахмут вместо вагнеровцев подразделения десантников.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников в Бахмуте. Он констатировал, что противник несёт огромные потери.