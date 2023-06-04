Росіяни були переконані, що після відходу ЗСУ з Лисичанська та Сєвєродонецька, вони зможуть без перешкод зайти в Бахмут, Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Як ЗСУ вдалося втримати Бахмут

Сергій Череватий наголосив, що окупанти не були готові до того, що українські військові побудують ешелоновану оборону, застосовуючи всі новітні засоби. У такий спосіб вони фактично опинилися в пастці.

Додався ще суб'єктивний фактор амбіцій Євгєнія Пригожина, який сказав, що він монополіст і покаже, як по-справжньому треба воювати,

– додав він.

За його словами, кадрові зміни серед російського військового керівництва не зможуть вибити з їхніх голів радянську ідеологію. Тим паче, що кожна гучна заява супроводжувалася провалом із великою кількістю втрат серед особового складу.

"Понад 20 тисяч лише летальних втрат. В Афганістані було 15 тисяч втрат за 10 років", – пояснив він.

Такого результату вдалося досягнути завдяки надпотужній операції, в ході якої було скуто сили ворога та розбито одну із найпотужніших сил – ПВК "Вагнера".

Ворог у заціпенінні чекає на подальші дії ЗСУ,

– наголосив Череватий.

Так, ЗСУ вже здійснили подвиг, знищивши бойовий потенціал противника та вигравши час для підготовки.

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