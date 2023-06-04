Росіяни були переконані, що після відходу ЗСУ з Лисичанська та Сєвєродонецька, вони зможуть без перешкод зайти в Бахмут, Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
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Як ЗСУ вдалося втримати Бахмут
Сергій Череватий наголосив, що окупанти не були готові до того, що українські військові побудують ешелоновану оборону, застосовуючи всі новітні засоби. У такий спосіб вони фактично опинилися в пастці.
Додався ще суб'єктивний фактор амбіцій Євгєнія Пригожина, який сказав, що він монополіст і покаже, як по-справжньому треба воювати,
– додав він.
За його словами, кадрові зміни серед російського військового керівництва не зможуть вибити з їхніх голів радянську ідеологію. Тим паче, що кожна гучна заява супроводжувалася провалом із великою кількістю втрат серед особового складу.
"Понад 20 тисяч лише летальних втрат. В Афганістані було 15 тисяч втрат за 10 років", – пояснив він.
Такого результату вдалося досягнути завдяки надпотужній операції, в ході якої було скуто сили ворога та розбито одну із найпотужніших сил – ПВК "Вагнера".
Ворог у заціпенінні чекає на подальші дії ЗСУ,
– наголосив Череватий.
Так, ЗСУ вже здійснили подвиг, знищивши бойовий потенціал противника та вигравши час для підготовки.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ контролюють південно-західні околиці міста. Залишки вагнерівців у Бахмуті здійснюють інструкторську роботу з загонами регулярної армії, які прибули туди в межах ротації.
- За даними розвідки Великої Британії, Росія перекидає до Бахмута замість вагнерівців підрозділи десантників.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських захисників у Бахмуті. Він констатував, що противник зазнає величезних втрат.