Если ВСУ отступят, новым Бахмутом станет другой город – Кулеба о важности обороны

Россия начала новое наступление в Донецкой области. Город-крепость Бахмут остается ключевой точкой обороны.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Он уверен, что Бахмут устоит.

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Кто жалуется, что оборона города приносит слишком много жертв, не должен забывать: если мы отойдем, другой город станет новым Бахмутом. Поэтому наши воины борются за каждый квадрат земли,

– отметил Кулеба.

Он также добавил, что россияне планируют увеличить интенсивность боевых действий и нарастить их до весны. Но их план не сработает. Министр утверждает, что у России нет шансов на победу.

"После начала мобилизации часть призывников россияне отправили на фронт без подготовки – их убили. Другая часть новобранцев прошла подготовку и сейчас отправлена в Украину, но их боевые качества вряд ли выше. Цифры – это еще не все", – заметил министр.

Кулеба рассказал, что Россия применяет в основном оружие советских времен. К слову, Украина тоже им воевала, однако – в начале войны. Теперь наши воины имеют более современное оружие, которое очень помогает.

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