Если ВСУ отступят, новым Бахмутом станет другой город – Кулеба о важности обороны
Источник:WAZ
Россия начала новое наступление в Донецкой области. Город-крепость Бахмут остается ключевой точкой обороны.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Он уверен, что Бахмут устоит.
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Кто жалуется, что оборона города приносит слишком много жертв, не должен забывать: если мы отойдем, другой город станет новым Бахмутом. Поэтому наши воины борются за каждый квадрат земли,
– отметил Кулеба.
Он также добавил, что россияне планируют увеличить интенсивность боевых действий и нарастить их до весны. Но их план не сработает. Министр утверждает, что у России нет шансов на победу.
"После начала мобилизации часть призывников россияне отправили на фронт без подготовки – их убили. Другая часть новобранцев прошла подготовку и сейчас отправлена в Украину, но их боевые качества вряд ли выше. Цифры – это еще не все", – заметил министр.
Кулеба рассказал, что Россия применяет в основном оружие советских времен. К слову, Украина тоже им воевала, однако – в начале войны. Теперь наши воины имеют более современное оружие, которое очень помогает.
Успехи ВСУ в войне: последние новости
- Российские воины каждый день пополняют статистику Генштаба ВСУ. За прошедшие сутки наши военные отправили на тот свет 800 российских захватчиков. Общая статистика свидетельствует о том, что потери врага в живой силе по состоянию на 17 февраля уже насчитывается 141 260 бойцов.
- К той же когорте недавно попал Виктор Фурсов – топофицер разведки России. Заметим, что этому русскому оккупанту долго удавалось избегать смерти. Известно, что воевал в Украине еще с 2014 года, но в 2023 его карьерный рост оборвался.
- Следует добавить, что боевой потенциал ЧВК "Вагнера" тоже заметно уменьшился. Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что среди наемников Пригожина в Украине погиб каждый 5. Также каждый 10 получил тяжелое ранение без шансов на возвращение.