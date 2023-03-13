Россияне совершают до 18 штурмов в день, – офицер ВСУ сказал, что происходит в Бахмуте
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что вагнеровцы пытаются продвигаться в центр Бахмута, однако им это не удается.
Политтехнолог, офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что ситуация в городе сложная, но контролируемая. Он подчеркнул, что подразделения ВСУ, Национальной полиции, Национальной Гвардии, Сил специальной операции и Сил территориальной обороны продолжают удерживать город-крепость Бахмут.
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ВСУ провели эффективные контрнаступательные действия
"Все линии транспортировки находятся под контролем ВСУ. Противник последовательно уничтожает мосты, соединяющие ключевую трассу Константиновка – Бахмут, которая контролировалась украинскими силами", – подчеркнул офицер ВСУ.
Он сообщил, что транспортировка осуществляется по грунтовым дорогам.
По словам Березовца, бои ведутся уже на территории города. Однако попытки противника окружить Бахмут и зайти с Севера и с Юга были отражены.
"Более того, ВСУ проводили эффективные контрнаступательные действия, в результате чего враг был отодвинут на значительное расстояние. Но сложность состоит в том, что оккупанты сосредоточили здесь значительное количество личного состава и военной техники, они не жалеют личный состав и наемников, пытаясь любой ценой захватить Бахмут", – объяснил политтехнолог.
Тарас Березовец о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Оккупанты потеряли в Бахмуте более 20 тысяч убитыми и ранеными
По его словам, враг, пытаясь прорваться в город с северных и южных окраин, осуществлял до 18 штурмов наших позиций за один день.
Это очень истощает наших бойцов, создает дополнительные сложности с вывозом раненых, подвозом БК. Но даже в таких нереальных условиях подразделения обороны справляются с поставленными задачами,
– заметил офицер ВСУ.
Он подчеркнул, что любые слухи о выходе из Бахмута украинских защитников являются ни чем иным, как информационно-психологическими спецоперациями противника.
"На сегодняшний день планов покинуть Бахмут нет. Город укреплялся в течение многих месяцев, и именно поэтому при попытках взять его противник потерял по отдельным подсчетам более 20 тысяч убитыми и ранеными", – отметил Тарас Березовец.
Что происходит в Бахмуте: последние новости
- Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый, сообщил, что на Бахмутском направлении враг пытается сосредоточить хорошо подготовленные группы ЧВК "Вагнера" и прорвать оборону украинских защитников.
- Череватый сообщил, что за сутки 12 марта на всем Бахмутском отрезке фронте произошел 161 обстрел. Также за это время возле Бахмута было 39 боестолкновений. Он отметил, что бывают и дни, когда в течение дня происходит и более 50 боестолкновений.
- Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что россияне, заходя в Бахмут, попадают под огонь ССО, обученных работать в городских условиях. Он подчеркнул, что любая наступающая армия в условиях города оказывается в невыгодном положении.