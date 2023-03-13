Россияне совершают до 18 штурмов в день, – офицер ВСУ сказал, что происходит в Бахмуте

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что вагнеровцы пытаются продвигаться в центр Бахмута, однако им это не удается.

Политтехнолог, офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что ситуация в городе сложная, но контролируемая. Он подчеркнул, что подразделения ВСУ, Национальной полиции, Национальной Гвардии, Сил специальной операции и Сил территориальной обороны продолжают удерживать город-крепость Бахмут.

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ВСУ провели эффективные контрнаступательные действия

"Все линии транспортировки находятся под контролем ВСУ. Противник последовательно уничтожает мосты, соединяющие ключевую трассу Константиновка – Бахмут, которая контролировалась украинскими силами", – подчеркнул офицер ВСУ.

Он сообщил, что транспортировка осуществляется по грунтовым дорогам.

По словам Березовца, бои ведутся уже на территории города. Однако попытки противника окружить Бахмут и зайти с Севера и с Юга были отражены.

"Более того, ВСУ проводили эффективные контрнаступательные действия, в результате чего враг был отодвинут на значительное расстояние. Но сложность состоит в том, что оккупанты сосредоточили здесь значительное количество личного состава и военной техники, они не жалеют личный состав и наемников, пытаясь любой ценой захватить Бахмут", – объяснил политтехнолог.

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Оккупанты потеряли в Бахмуте более 20 тысяч убитыми и ранеными

По его словам, враг, пытаясь прорваться в город с северных и южных окраин, осуществлял до 18 штурмов наших позиций за один день.

Это очень истощает наших бойцов, создает дополнительные сложности с вывозом раненых, подвозом БК. Но даже в таких нереальных условиях подразделения обороны справляются с поставленными задачами,

– заметил офицер ВСУ.

Он подчеркнул, что любые слухи о выходе из Бахмута украинских защитников являются ни чем иным, как информационно-психологическими спецоперациями противника.

"На сегодняшний день планов покинуть Бахмут нет. Город укреплялся в течение многих месяцев, и именно поэтому при попытках взять его противник потерял по отдельным подсчетам более 20 тысяч убитыми и ранеными", – отметил Тарас Березовец.

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