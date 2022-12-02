Взрыв был таким – думал, что небо падает: история супругов из Северска

Украинским супругам – Виктору и Людмиле, которые живут в Донецкой области, – удалось чудом выжить во время обстрела. Однако все же российские оккупанты полностью разбомбили их дом.

Северск – это небольшой городок, расположенный неподалеку от Бахмута Донецкой области, бои за который ведутся уже не один месяц. Известно, что этот регион является прифронтовой зоной и регулярно подвергается атакам со стороны российских оккупантов. 24 канала удалось пообщаться с пожилыми супругами, проживающими в населенном пункте, и задокументировать их особую историю.

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"Местные не покинут Северск"

По словам жителей Бахмутского района, российские захватчики ежедневно обстреливают Северск, в частности, бьют по людям из дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Вражеский снаряд прилетел в дом Виктора и Людмилы еще летом, 4 июля, а менее недели назад путинские воины нанесли второй удар. Супруги рассказали, как им удалось чудом спастись.

В подвале была жена, а я был дома. А перед этим она (женщина – 24 канал) мне ночью сказала, как вроде бы всевышний толкнул ее, что "пойдем в подвал". В 06:10 – "виуу". Взорвался такой, я думал, что небо падает на меня. Рассыпалось все. Два дня отхаркивалось,

– рассказывает мужчина.

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Пара также отметила, что их дети и внуки выехали из населенного пункта, а именно супруги покидать Северск не собираются ни при каких обстоятельствах, потому что это их дом. Заметим, что их улица одна из самых разбитых в городе – несколько домов вообще полностью уничтожены авиабомбами.

Ситуация на Бахмутском направлении вблизи Северска

По имеющейся информации, в Северске сейчас продолжает жить около 2 тысяч человек, а к февралю количество жителей было почти 12 тысяч. На улице Виктора и Людмилы остается жить около сотни человек.

Аналитики отмечают, что Бахмут – это одна из самых горячих точек на линии фронта. Бои за город продлятся еще очень долго, а российские оккупанты не оставят попыток продвигаться на этом направлении.

Россия будет прилагать максимум усилий, чтобы покорить населенный пункт, потому что ей нужна большая победа за более чем 9 месяцев войны. Однако фактически Бахмут – это капкан для вражеских воинов, из которого "выбраться" будет очень тяжело.