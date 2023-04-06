Россияне реально "вляпались" в Бахмуте, – Жданов

оккупанты не теряют надежды окружить Бахмут. Впрочем, им уже традиционно не удается добиться своих целей.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Запад действительно убежден, что инициатива на Бахмутском направлении все-таки будет за Украиной.

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США верят в силы Украины

Олег Жданов рассказал, что в Министерстве обороны США заявили о понимании стратегии Вооруженных Сил Украины по обороне Бахмута.

Пентагон считает, что ВСУ имеет силы и средства для перехода в контрнаступление, в том числе и на средства помощи США,

– подчеркнул военный эксперт.

Такие заявления – прекрасное свидетельство того, что украинская сторона действительно готовится к контрнаступательным действиям, а еще имеет для того все возможности.

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Россияне попали в ловушку

Олег Жданов рассказал, что судьбы россиян на Бахмутском направлении не позавидуешь.

Российские войска там реально "влипли", потому что они сегодня не могут остановить наступательные действия, поэтому туда бросают в эту печку все собранные резервы,

– объяснил военный эксперт.

Россия делает попытки прибегнуть к разным методам. Один из них – активная рассылка повесток.

"Владимир Путин пытается натянуть на уши россиян понятие о понятии о Великой Отечественной войне по принципу "Вставай, страна огромная", чтобы люди шли в военкомат", – отметил он.

По его словам, российский диктатор стремится, чтобы живая сила шла на фронт воевать, впрочем, на самом деле умирать там не за что, потому что угрозы нет.

Если бы не политика Путина, то никаких санкций не было, а купались бы в своих нефтедолларах и газовых долларах, как сыр в масле,

– метко подметил Жданов.

Россию охватило кровавое желание стать империей и незаконно завладеть чужими территориями.

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