Почему Украина не выводит войска из Бахмута: Жданов назвал 2 главные причины

Самый горячий участок фронта сегодня в Бахмуте. Сейчас за город продолжаются ожесточенные бои. Однако украинские защитники героически продолжают держать оборону.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что на решение командования украинской армии не выводить войска из Бахмута могут быть некоторые причины. Об этом он рассказал в стриме на своем ютуб-канале. 24 Канал.

Обратите внимание Бахмут становится все более изолированным: британская разведка о ситуации в самой горячей точке фронта

Военный эксперт подчеркнул, что удержание Бахмута украинскими военными решает важные стратегические задачи. И есть 2 причины, почему из города не выводятся войска.

Первая причина: истощение врага

Жданов считает, что украинскому командованию важно удерживать территории и нанести максимальный разгром противнику.

Именно в таких боях российская армия имеет наибольшие потери – в технике и в личном составе,

– заметил он.

По его словам, ВСУ по сравнению с летом удалось в два раза увеличить потери врага в сутки убитыми, а ранеными – еще больше.

"Для нас это выгодно – истощать противника, тем более в столь хорошо укрепленном городе", – подчеркнул собеседник.

Олег Жданов о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Вторая причина: обустройство позиций

Военный эксперт отметил, что вторая причина, по которой держится оборона Бахмута, – предоставить возможность инженерным войскам подготовить рубежи обороны на более выгодных позициях за городом.

Если появится угроза окружения Бахмута, как в Лисичанске и Северодонецке, или, если оккупанты, забросав нас своими телами, заставят отойти, нужно отходить на подготовленный рубеж,

– отметил он.

Тогда, по его словам, для российской армии все начнется сначала: штурм новой подготовленного рубежа и снова большие потери за каждый метр движения по нашей территории.

"Мы провели несколько достаточно успешных контрнаступательных операций, и теперь мы снова проводим оборонную операцию на истощение противника", – подчеркнул Олег Жданов.

Ситуация в Бахмуте: последние новости