Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, украинские военные могут захватить инициативу и удержать город.

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Ситуация сложная, но контролируемая

Британская разведка утром 7 апреля сообщила о том, что российские войска восстановили определенный импульс в сражении за Бахмут. Олег Жданов рассказал, что на южном и северном флангах Бахмута ситуация очень тяжелая, но стабильная. В "серой зоне", где продолжаются основные боевые действия, линия фронта не двигается.

В центре Бахмута мы, к сожалению, наблюдаем постепенное продвижение русских войск в сторону западной части города. На сегодня можем констатировать, что центр Бахмута перешел под контроль оккупантов,

– сообщил Жданов.

Впрочем, от центра города украинские военные еще не отошли. Сейчас там продолжаются самые ожесточенные бои. Вопреки тому, что западные аналитики свидетельствовали о захвате россиянами 65% территории города, основную его часть, а именно жилищную застройку, все же контролируют силы обороны Украины.

Олег Жданов о ситуации в Бахмуте: смотреть видео

ВСУ может удержать город

По мнению Олега Жданова, у ВСУ есть большие шансы получить город. Вероятно, это будет происходить в дальнейшем. Сейчас в основной части Бахмута, в плотной жилой застройке продолжаются самые ожесточенные бои, поэтому дальнейшее продвижение войск противника будет крайне тяжелым. В контроле над городом нашим военным будет помогать авиаразведка.

По мнению военного эксперта, все будет полагаться на пехоту.

"Что касается артиллерии, она будет выполнять свою задачу в плане огневой поддержки. В основном она держит фланги и частично поддерживает наши войска в центре, потому что там будет плотно проходить линия боевого столкновения", – отметил Жданов.

Он также предположил, что в городе могут появиться минометные подразделения, как это произошло в Авдеевке.

Потери россиян возрастут

В начале обороны Бахмута потери украинской армии были 1:7. То есть на одного нашего утраченного бойца Россия теряла семь. Когда бои шли в промзоне, эта цифра изменилась до 1:5.

Я думаю, что когда мы начнем боевые действия в районе жилой застройки, потери противника возрастут в нашу пользу. Мы можем вернуться к соотношению 1:7 или более,

– подчеркнул Жданов.

Все потому, добавил военный эксперт, что ведение штурмовых действий заранее предполагает большие потери.

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