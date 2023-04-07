Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, українські військові можуть перехопити ініціативу та втримати місто.

Дивіться також Удар у відповідь Росії: у CNN спробували змоделювати майбутній контрнаступ ЗСУ

Ситуація складна, але контрольована

Британська розвідка вранці 7 квітня повідомила про те, що російські війська відновили певний імпульс у битві за Бахмут. Олег Жданов розповів, що на південному та північному флангах Бахмута ситуація дуже важка, але стабільна. У "сірій зоні", де тривають основні бойові дії, лінія фронту не рухається.

В центрі Бахмута ми, на жаль, спостерігаємо поступове просування російських військ в бік західної частини міста. На сьогодні можемо констатувати, що центр Бахмута перейшов під контроль окупантів,

– повідомив Жданов.

Втім від центру міста українські військові ще не відійшли. Зараз там тривають найзапекліші бої. Всупереч тому, що західні аналітики свідчили про захоплення росіянами 65% території міста, основну його частину, а саме житлову забудову, все ж контролюють сили оборони України.

Олег Жданов про ситуацію у Бахмуті: дивитись відео

ЗСУ може втримати місто

На думку Олега Жданова, у ЗСУ є великі шанси отримати місто. Ймовірно, це й відбуватиметься надалі. Зараз в основній частині Бахмута, у щільній житловій забудові тривають найзапекліші бої, а тому подальше просування військ противника буде вкрай важким. В контролі над містом нашим військовим допомагатиме аеророзвідка.

На думку військового експерта, все покладатиметься на піхоту.

"Щодо артилерії, то вона виконуватиме своє завдання в плані вогневої підтримки. В основному вона тримає фланги й частково підтримує наші війська в центрі, тому що там буде щільно проходить лінія бойового зіткнення", – зазначив Жданов.

Він також припустив, що у місті можуть з'явитися мінометні підрозділи, як це сталося в районі Авдіївці.

Втрати росіян зростуть

На початку оборони Бахмута втрати української армії були 1:7. Тобто на одного нашого втраченого бійця Росія втрачала сім. Коли бої точилися у промзоні, ця цифра змінилась до 1:5.

Я думаю, що коли ми почнемо бойові дії в районі житлової забудови, то втрати противника зростуть на нашу користь. Ми можемо повернутися до співвідношення 1:7 або й більше,

– підкреслив Жданов.

Усе тому, додав військовий експерт, що ведення штурмових дій заздалегідь передбачає великі втрати.

Ситуація у Бахмуті: головне