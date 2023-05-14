Украинские снайперы провели успешное сафари на оккупантов у Бахмута: горячее видео

Украинские защитники продолжают героически защищать Бахмут. Недавно, наши снайперы провели успешное сафари на оккупантов.

Об этом рассказали в Силах специальных операций. Бойцы также обнародовали соответствующее видео.

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Снайперы провели успешное сафари на оккупантов

"Призраки Бахмута" уничтожили 12 единиц живой силы противника.

В районе Бахмута снайперами Сил специальных операций обнаружено скопление оккупантов. В результате огневого поражения утилизировано 12 целей из 15,

– сообщили в ССО.

Смотрите видео работы защитников

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