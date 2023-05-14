Украинские снайперы провели успешное сафари на оккупантов у Бахмута: горячее видео
14 мая 2023, 22:09Читати новину українською
Источник:Силы Специальных Операций ВС Украины
Украинские защитники продолжают героически защищать Бахмут. Недавно, наши снайперы провели успешное сафари на оккупантов.
Об этом рассказали в Силах специальных операций. Бойцы также обнародовали соответствующее видео.
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Снайперы провели успешное сафари на оккупантов
"Призраки Бахмута" уничтожили 12 единиц живой силы противника.
В районе Бахмута снайперами Сил специальных операций обнаружено скопление оккупантов. В результате огневого поражения утилизировано 12 целей из 15,
– сообщили в ССО.
Смотрите видео работы защитников
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В Бахмуте погибли российские командиры: коротко
- Минобороны России 14 мая сообщило о гибели командира 4-й мотострелковой бригады российской армии полковника Вячеслава Макарова и заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко.
- Оккупанты, вероятно, погибли при отражении атаки ВСУ. Бровко умер в Бахмуте, получив осколочные ранения, а Макаров – в районе населенного пункта Ивановское, где он командовал боем. Захватчик тяжело ранили и пытались эвакуировать, но ничего не удалось.
- Накануне в Клещиевке в Бахмутском районе также уничтожили по меньшей мере трех офицеров российской армии и 20 солдат. В результате "хлопка" погибло командование 4 отдельной мотострелковой бригады, входящей в 2 армейского корпуса оккупантов на Донбассе.