Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута, в городе есть некоторые подразделения – Череватый

Силы обороны продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута. В самом городе работают украинские снайперские группы и другие подразделения.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает 24 Канал.

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Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте

Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что в Бахмуте нет городских интенсивных боев.

Там действуют наши снайперские группы, некоторые другие подразделения, о которых можно будет со временем сказать. Массивный напор продолжается на южных и северных флангах вокруг города. Там у нас есть продвижение. Когда мы его верифицируем, закрепимся – детали расскажем,

– заявил Череватый.

По его словам, Силы обороны перехватили инициативу на Бахмутском направлении.

"Если 10 месяцев враг атаковал нас, то сейчас мы давим врага, но давим совершенно противоположной тактикой – наоборот, используем все достижения отечественной и мировой военной науки, беспилотные аппараты, разведку, высокоточные системы, чтобы уничтожать врага, пробивать проходы в минных полях. И шаг за шагом, без авральных действий, которые могут привести к большим потерям, продвигаемся, выполняем поставленные задания по давлению на врага", – сообщил военный.

Он добавил, что на прошлой неделе на Бахмутском направлении украинские военные практически ежесуточно брали россиян в плен.

"Предыдущая неделя была богата взятием в плен, фактически ежесуточно брали пленных. Эти сутки непоказательны – только один пленный, но было и 8 – 10 пленных в сутки. Это разного типа подразделения как регулярной армии противника, так и ветераны частной компании, где были люди с криминальным прошлым", – пояснил спикер.

Пленные – преимущественно люди не высокообразованные и невысокого социального статуса.

"Высокомотивированных или высокоподготовленных специалистов мы среди них не видели", – подытожил Череватый.

На Бахмутском направлении уже нет вагнеровцев

Российские оккупанты продолжают удерживать мощную группировку войск на Бахмутском направлении.

В частности, там есть до 50 тысяч захватчиков, более 300 танков, более 330 артиллерийских систем и 140 РСЗО.

Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении воюют вражеские десантники, пехотные подразделения, войска теробороны, боевой армейский резерв, так называемый "Барс", части небольших подразделений ЧВК. Однако вагнеровцев там уже нет.