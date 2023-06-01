Это лишь временное затишье, изменился формат операции, – Сырский о ситуации в Бахмуте

На Бахмутском направлении изменен формат операции, поэтому сейчас там наблюдается затишье. В то же время враг не прекратил обстрелов, а затишье относительно попыток наступления – лишь временное.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, заметив, что обстрелы из артиллерии – продолжаются. Но наши защитники наносят врагу потери. Что происходит на Бахмутском направлении – рассказывает 24 Канал.

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Ситуация на Бахмутском направлении поменялась. Наблюдается значительное уменьшение каких-либо активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов,

– отметил Сырский в комментарии УП.

По его словам, на первый взгляд может показаться, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это не соответствует действительности.

"Временно произошло изменение формата операции, что связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье", – объяснил командующий.

У себя в телеграммах Сырский опубликовал мощное видео, как аэроразведка 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" уничтожает оккупантов в окопах.

Бахмутское направление, работает аэроразведка: видео

Сырский подчеркнул, что враг стремится перехватить инициативу, чтобы не допустить украинских контрнаступательных действий и самому перейти в наступление.

Враг перешел к обороне

Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что на Бахмутском направлении "враг почти окончательно потерял инициативу и перешел к обороне на руинах собственноручно уничтоженных населенных пунктов".

Вместе с тем, противник значительно увеличил количество артиллерийских обстрелов,

– сказал Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center.

По его словам, враг привлекая большое количество штурмовых отрядов на прошлой неделе пытался продвигаться на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Однако успеха не имел и понес потери. Он добавил, что подразделения Национальной гвардии, которые выполняют задачи на этих направлениях, не допустили потерь территорий.