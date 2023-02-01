Все видим, а артиллерия применяет санкции, – аэроразведчик о ситуации под Бахмутом

Вражеская пехота под Бахмутом долго пытается продвигаться вперед. Однако они регулярно получают "подарки" от украинской артиллерии и "отправляются домой".

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель подразделения военной разведки TERRA Николай Волохов. По его словам, российские захватчики постоянно пытаются оказывать давление на позиции украинских подразделений. Но потом оккупантам становится очень больно.

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Постоянно присылаем 155-миллиметровые "подарки" для оккупантов

Как отметил Волохов, буквально вчера, 31 января, произошла ситуация, когда нужно было поднять все 4 расчета в бой. Удалось зафиксировать вражеский миномет. А последнее, что увидела группа оккупантов – 155-миллиметровый снаряд, прилетевший метко в цель.

В захватчиков есть ложная надежда, что они смогут прорвать оборону в Бахмуте. Потому и постоянно закидывают вперед разных мобилизованных и зеков. Однако украинские военные продолжают уничтожать их.

Все, кто здесь, верят, что Бахмут как стоял, так и будет стоять. Видим постоянные попытки врага бросать на нас зеков с мобилизованными. Но у нас на переднем крае стоят самые лучшие. Всё это видим. Да и артиллерия все видит и применяет "санкции",

– подчеркнул Волохов.

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