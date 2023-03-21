Российские войска выходят на плато своих возможностей в Бахмуте, – Жданов

Ситуация на Бахмутском направлении ни на миг не перестает быть напряженной. Впрочем, россияне все же теряют пыл, которым были наделены еще в начале битвы за город.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, оккупанты готовы бросать на поле боя еще больше личного состава для завершения успешной операции, однако им будет нечем воевать с ВСУ.

Смотрите также Кремль хочет добиться хотя бы незначительных успехов перед потерей инициативы: анализ от ISW

Россияне теряют военную мощь

Олег Жданов подчеркнул, что в Бахмуте ситуация остается крайне тяжелой, но гарнизон города достаточно успешно отражает все атаки противника.

"Довольно неплохо и стабильно мы держим южный фланг за городом", – объяснил он.

Впрочем, на северном фланге ситуация хуже. Иногда враг имеет успехи в продвижении на несколько сотен метров в глубь нашей территории.

Если брать в течение последней недели, то, скорее всего, тенденция идет к тому, что российские войска выходят на плато своих возможностей,

– прокомментировал военный эксперт.

По его словам, россияне не могут уже ничем удивить украинскую сторону.

Олег Жданов объяснил, остались ли силы у врага и дальше терроризировать Бахмут: смотрите видео

У врага не хватает техники и вооружения

Жданов сосредоточил внимание, что единственное, на что способны оккупанты, это увеличение количества атак. Такие действия, к сожалению, могут вызвать затруднения у украинских защитников.

Бросить в бой свежие резервы – да, они могут, но опять же только человеческие, с техникой и вооружением у них довольно сильно напряженная ситуация,

– убежден он.

Военный эксперт рассказал, что Бахмут стоит благодаря преданной работе ВСУ. К тому же за последние сутки украинским защитникам удалось более или менее стабилизировать ситуацию в городе и на окраинах.

Оборона Бахмута: главное