Российские военные готовят провокации на белорусско-украинской границе: новый перехват СБУ

Российские военные продолжают использовать территорию Беларуси в своих преступных целях. В частности, они пытаются устроить провокации на украинско-белорусской границе.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ. В нем два русских оккупанта обсуждают планы своих подразделений.

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Россияне устраивают провокации на украинско-белорусской границе

В новом перехвате СБУ российский военный рассказывает знакомому о своих "гастролях" вдоль украинской границы.

Мы в одном городе (в Беларуси – 24 Канал). Здесь тоже мутки мутят... Ездят на провокации, на всякую х*йню... Короче, с этой стороны провоцируют хо*лов, чтобы они, типа, на Беларусь напали... Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало,

– отмечает захватчик.

Его собеседник сражается на Донецком направлении. Он ожидал, что подразделение товарища перекинут на помощь именно туда. Однако россиянина ждал неутешительный для него ответ.

"Снова переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей Беларуси уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границу с Польшей переехали. Возле Польши", – рассказывает оккупант.

В СБУ отметили, что такие действия свидетельствуют о том, что Россия не прекращает попытки вовлечь Беларусь непосредственно в войну против Украины. Страна-террористка делает это любыми способами.

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Россияне везут в Беларусь комплексы С-300В

Белорусский оппозиционер Сергей Бульба отметил, что использование воздушной обороны в Беларуси в режиме "земля – земля" маловероятно.

Сейчас российские оккупанты привезли в пятый полк воздушной обороны Беларуси. комплексы С-300В, от которых в свое время в стране отказались, так как посчитали их слишком дорогими в обслуживании.

Бульба убежден, что эффективность этих комплексов будет совсем небольшой при работе по железнодорожным путям на территории Украины.