С началом проведения спецоперации Украины в Курской области на оккупированных территориях пытаются привлечь местных жителей для помощи российскому региону. С таким призывом оккупационная власть обратилась и к жителям Бердянска.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что пропагандисты очень часто анонсируют определенные акции с участием, в частности, молодежи с оккупированных территорий Украины. Однако на самом деле ничего не происходит.

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Сами нуждаются в поддержке

Оккупационные власти информационно "кормят" жителей областей России, что якобы к ним будут отправлять людей из так называемых "новых территорий". Однако в реальности они ничего не смогли организовать.

Молодежь с оккупированных территорий, по словам заместителя председателя Бердянского районного совета, не выражает желания никуда ехать. Собрать ее вместе очень трудно даже на какие-то показательные мероприятия вроде различных форумов. Одним из маркеров их "успехов" – показатели по вербовке местного населения и в частности молодежи в добровольческие батальоны.

Эту кампанию оккупанты провалили. Однако они пытаются эти мертворожденные батальоны реанимировать именно "под соусом" операции в Курской области. Однако это у них не получается. Местные жители не хотят помогать Курску, потому что сами нуждаются в поддержке и возвращении к нормальной жизни,

– заметил Виктор Дудукалов.

Люди могут помогать другим, когда более-менее обеспечены их базовые потребности. Однако на оккупированных территориях этого нет.

Поэтому о какой помощи другим может идти речь. В оккупации люди выживают, поэтому они не имеют настроения и возможности помогать жителям Курской области. К тому же в свое время Курск поддержал оккупацию украинских территорий и беспорядок, который совершается на них. Именно поэтому это вполне прогнозируемая реакция жителей Бердянска,

– отметил он.

К слову, беженцев из Курской области планируют поселить на курортах Азовского моря, в частности, в Бердянске. Однако на оккупированных территориях нет соответствующих условий и инфраструктуры.