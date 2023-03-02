Кадыров в своем стиле отреагировал на историю с Брянской областью

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента в Брянской области. Он заявил, что в ряде регионов России необходимо ввести военное положение.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает 24 Канал. Он заявил, что "это может быть неудобным для местных жителей, но они будут в безопасности".

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Кадыров об инциденте в Брянской области

К тому же Кадыров добавил, что "разобраться необходимо максимально жестко и даже жестоко не только со всеми участниками вылазки в Брянской области, но и заставить соответствовать их семьям, которые могут находиться в России".

"Проверить их тщательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, попустительства и одобрения такие террористические акты не происходят", – добавил глава Чечни.

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