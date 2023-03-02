Кадыров в своем стиле отреагировал на историю с Брянской областью
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента в Брянской области. Он заявил, что в ряде регионов России необходимо ввести военное положение.
Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает 24 Канал. Он заявил, что "это может быть неудобным для местных жителей, но они будут в безопасности".
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Кадыров об инциденте в Брянской области
К тому же Кадыров добавил, что "разобраться необходимо максимально жестко и даже жестоко не только со всеми участниками вылазки в Брянской области, но и заставить соответствовать их семьям, которые могут находиться в России".
"Проверить их тщательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, попустительства и одобрения такие террористические акты не происходят", – добавил глава Чечни.
Фейк россиян об украинских ДРГ в Брянской области
- 2 марта губернатор Брянской области заявил, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечаны.
- По его словам, там якобы произвели обстрел автомобиля, в результате чего "погиб мужчина и ранен ребенок".
- Заместитель главы ОП Михаил Подоляк назвал историю об украинских ДРГ в России – совершенно сознательной классической провокацией.
- В ГУР МО заявили, что происходящее на территории России – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения России на Украину.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал на фарс, который Россия устроила в Брянской области. Он заявил о якобы "теракте".
- Путин перевел ответственность за фарс в Брянской области на вымышленных "неонацистов" и "террористов". Диктатор назвал фейковую ДРГ в Брянской области "очередным террористическим актом".