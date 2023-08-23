Россияне играют в "морской бой": зачем они сбрасывали бомбы в акватории Черного моря
Российские оккупанты заявили, что 22 августа якобы уничтожили украинский быстроходный катер возле острова Змеиный. Это оказалось очередным фейком врага.
Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, почему россияне активизировались в Черном море.
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"Под давлением санкций к компьютерным играм у них уже доступа нет, поэтому они пытаются там играть в "морской бой". Наши катера все в строю, а им постоянно что-то грезится в акватории Черного моря", – отметила Гуменюк.
Наталья Гуменюк о ситуации в Черном море: смотрите видео 24 Канала
Так, оккупанты таки "уронили" одну управляемую авиабомбу возле Змеиного и сбежали как можно дальше – очень переживали за свои самолеты, поскольку их ПВО туда не достает.
Какая ситуация в Черном море
"Теперь в акватории Черного моря корабельная группировка держится в количестве 10 единиц. Продолжают держать два ракетоносителя – надводный и подводный", – добавила Гуменюк.
Это свидетельствует о том, что ракетная угроза сохраняется. Важно не терять бдительность не только накануне праздников, таких как День Независимости, а постоянно.
Кроме того, россияне завели два корабля в акваторию Азовского моря. Один из них стоит в Мариупольском порту для имитации развертывания базы.
К чему готовиться на День Независимости Украины: основное
- Поскольку враг зависим от важных дат, 24 августа может усилиться ракетная угроза. Так, россияне выводили в Черное море корабль "Циклон", который может быть снаряжен восемью "Калибрами". Судно еще не успели опробовать, что может усложнить работу украинской ПВО.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские военные будут усиленно защищать небо над нашим государством. Они будут делать все так, как каждый день.
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что российским оккупантам не стоит расслабляться на День Независимости. Однако детали не будут анонсировать.