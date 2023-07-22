Настоящая опасность, – Черник назвал самую большую подлость, на которую может пойти Россия в Черном море
Россия отказалась продлевать зерновую сделку и возобновила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Это может угрожать не только ракетными ударами по гражданским судам.
Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник. По его словам, страна-агрессор может пойти на большую подлость.
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"Для меня наибольший страх – это минная угроза. Есть буйковые мины, которые расположены буквально в нескольких метрах под поверхностью, – их практически невозможно увидеть гражданскому судну", – рассказал Черник.
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Россияне могут разместить эти мины с помощью подлодок класса "Варшавянка". В случае детонации они ожидаемо обвинят Украину.
Также сохраняется ракетная угроза
"Если ракета прилетит в какое-нибудь гражданское судно, то это уже кардинально меняет всю геополитику. Одно дело – бить по территории Украины, а другое – если в нейтральных водах произойдет атака", – подчеркнул Черник.
Однако в случае такого инцидента у наших союзников есть потенциал, чтобы организовывать и защищать конвои.
Россия восстановила опасный режим в Черном море: главное
- Страна-агрессор заявила, что все суда, которые будут следовать в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Украина ответила зеркальным заявлением в отношении судов, которые будут следовать по Черному морю в российские и оккупированные порты.
- Как только Россия вышла из зерновой сделки, она начала атаковать портовую инфраструктуру Украины. В последние несколько дней сильно страдают Одесская и Николаевская области.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия рассматривает возможность проведения провокации в Черном море под "ложным флагом". Страна-агрессор может провести атаку, чтобы обвинить в этом Украину.