Враг уменьшил количество ракетоносителей, но есть нюанс: угроза новых атак очень высока

Российские оккупанты уменьшили общее количество ракетоносителей в Черном море, но угроза атак остается высокой. Враг может совершить пуски с подлодок, которые сложнее выявить системе ПВО.

Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупантам тревожно в Черном море.

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"Ночь выдалась спокойной, но угроза ракетных атак остается на достаточно высоком уровне. Враг уменьшил количество ракетоносителей, оставил на дежурстве только подводный – это четыре "Калибра" наготове", – отметила Гуменюк.

Поскольку противовоздушная оборона может не сразу заметить пуски на подводной лодке, времени на реагирование остается очень мало. Поэтому в ближайшие дни нужно учитывать воздушные тревоги.

Кроме того, в эфире телемарафона "Единые новости" Наталья Гуменюк сообщила, что к утру 4 августа в Черном море дежурят 15 российских судов. Это меньше, чем 3 августа, ведь тогда стояло 17 вражеских кораблей.

Враг не отказался от провокаций

Россияне рассредоточили общекорабельную группировку в районе Новороссийска и юго-восточной части Крымского полуострова. Там они осматривают суда, следующие Керченским проливом.

"Оккупанты пытаются выискать удобные условия для проведения провокаций, о которых предварительно анонсировали. Они говорили, что "совершенно вероятны украинские атаки на гражданские суда", и информационно готовили мировое сообщество", – подчеркнула Гуменюк.

Враг может совершить провокации в духе военных учений, проведенных неделю назад в Черном море.

Россия восстановила опасный режим в Черном море: главное

Страна-агрессор заявила, что все суда, которые будут следовать в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Украина ответила зеркальным заявлением относительно судов, которые будут следовать по Черному морю в российские и оккупированные порты.

Как только Россия вышла из зерновой сделки, она начала атаковать портовую инфраструктуру Украины. В последнее время сильно страдают Одесская и Николаевская области.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия рассматривает возможность проведения провокации в Черном море под фальшивым флагом. Страна-агрессор может провести атаку, чтобы обвинить в этом Украину.

Россия отказалась продлевать зерновую сделку и возобновила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.