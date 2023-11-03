Перед штормом Черноморский флот завел почти все корабли в гавань

Черноморский флот накануне шторма завел в гавань Новороссийска почти все корабли,

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 2 ноября, опубликованные OSINT-исследователем. MT Anderson, как сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

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Какие корабли оккупанты завели в гавань

MT Anderson рассказал. какие корабли Черноморского флота врага дислоцируются в Новороссийске. В частности там есть носители крылатых ракет "Калибр": 2 фрегата типа "Адмирал Григорьевич", 3 МРК проекта 21631 "Буян-М", 1 МРК проекта 22800 "Каракурт" и 4 подлодки проекта 636.3 "Варшавянка"

Другие корабли в порту:

3 БДК проекта 775,

1 БДК проекта "Иван Грен",

3 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков",

1 МПК проекта 1124 "Альбатрос".

Корабли Черноморского флота в Новороссийске: фото

В Черном море остались 2 носителя "Калибр"

Согласно данным "Крымского ветра", несмотря на то, в Черном море остаются 2 ракетоносителя "Калибр": 1 подлодка и 1 МРК "Буян-М".

Отметим, ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что в 2023 году россияне спустили на воду и взяли на вооружение малый ракетный корабль проекта "Каракурт" – "Циклон". Кроме этого, в настоящее время оккупанты испытывают еще один такой же корабль, рассчитывая принять его в состав Черноморского флота

Однако "Циклон" фактически уже два года не может пройти испытание. По словам Плетенчука, на него загружали крылатые ракеты типа "Калибр", но россияне не смогли их запустить.