Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что оккупанты испытывают также дефицит живой силы, что разрушает их планы. Кроме того, россияне уменьшили количество штурмов на Краматорском, Торецком и Северском направлениях, ведь им наверняка нужно пополнить ресурсы, в частности личного состава.

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Перспективное направление зимой

Главная цель врага на Донетчине – выйти на границы области. Однако до конца 2024 года им это вряд ли удастся.

Россияне не продавят Славянско-Краматорско-Дружковскую агломерацию. А без этого, как отметил военный эксперт, нет смысла продолжать зимой продвигаться.

Поэтому именно из-за недостатка резервов и бесперспективности движения в этом году, по крайней мере зимой, по северному и северо-западному направлению, россияне возьмут паузу и уменьшат давление по определенным направлениям,

– объяснил он.

Также противник меньше будет перебрасывать туда силы и средства и перенаправлять их в сторону перспективного для них в зимний период направления – на Покровск.

Особенно на Юг – на левый фланг (со стороны России) Покровского вклинения. Это Селидово, Курахово, Времовское направление, Великая Новоселка, куда россияне будут пытаться двигаться со Старомайорского, а также Угледарско-Богоявленское направление.

Именно на этом участке будут сосредоточены остатки резервов, чтобы выполнить оперативную задачу – выход на западные границы Донецкой области,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Также, он предположил, что россияне попытаются выполнить оперативную задачу – срезать вклинение ВСУ в так называемом "Кураховском кармане".

Россияне все, что имеют, бросят на это направление, забрав ресурсы с некоторых позиций. В частности с Северско-Торецкого направления,

– подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов считает, что продвижение врага в Донецкой области также притормозилось из-за географических особенностей местности. Противника остановили высоты, начиная с Воздвиженки. Ему удалось продвинуться к реке, но за ней тоже есть высоты – они останавливают штурмы россиян и тормозят их продвижение.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте