Оккупанты теряют 60% техники на подъезде, – Евлаш о линии обороны в окрестностях Часового Яра

В Вооруженных Силах Украины рассказали о линии обороны в окрестностях Часового Яра, что в Донецкой области. В частности, детали о ситуации вблизи города Часов Яр сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Вблизи города Часов Яр Донецкой области установили несколько линий обороны. Они способны длительное время противостоять российским оккупационным силам и замедлить их передвижение вперед.

Смотрите также Это – комплексная работа: Маломуж сказал, как удалось уничтожить оккупантов во время очередного построения

Что известно о линии обороны в окрестностях Часового Яра

По словам представителя Восточной группировки войск Ильи Евлаша, в районе города Часов Яр в Донецкой области построено несколько рубежей обороны, которые помогут сдерживать оккупантов в течение длительного времени и не позволят им быстро продвигаться вперед.

Он пояснил, что речь идет о большом количестве инженерных фортификаций, противотанковых и минных заграждений различного типа, колючей проволоки и о дистанционном минировании, в том числе в тылу.

Евлаш рассказал, что оборудовано до двух десятков взводных опорных пунктов. Также сообщил, что оборудованы бетонные огневые сооружения для долговременной обороны, из которых можно вести огонь.

Это напоминает ДОТы со Второй мировой. Достаточно много противотанковых рвов нарыто, чтобы тяжелая техника противника не могла свободно пересечь границу. Она там должна останавливаться, а пехота спешиваться,

– объяснил представитель войск.

По его словам, это дает возможность активно наносить по ним поражения и уничтожать технику. "А враг уже сейчас теряет 60% техники на подъезде к позициям", – отметил Евлаш.

Кроме этого, он заявил, что фортификации достаточно надежно укреплены и для личного состава Сил обороны, чтобы сохранить жизнь и здоровье воинов, которые выполняют задачи на переднем крае.

Какова ситуация на поле боя