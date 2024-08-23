Операция Украины на Курщине продолжается. Наши военные помогают гражданским, которые там остались, и ведут себя в соответствии со всеми международными нормами.

Немецкий политолог Сергей Сумленный рассказал 24 Каналу о поездке в город Суджа, что на Курщине. Его сейчас контролируют военные ВСУ.

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Что говорят местные о ситуации

В Судже большое количество украинских военных, бронетехники. Хотя Россия заявила о переброске сил и подготовке к ударам, но это выглядит маловероятно. На территории Украины вблизи оборонительных сооружений также очень спокойно.

Опасности, какой-либо угрозы или напряжения со стороны ВСУ не ощущается. Когда военные боятся чего-то, или являются уставшими – это очень заметно. Более того, в таких ситуациях они могут реагировать достаточно резко. Это понятно, потому что они борются с большим количеством вызовов.

Но когда я заезжал на КПВВ в Сумской области, то видел, что военные уверены, они чувствуют свою силу и являются очень профессиональными. Они дружественные, с ними можно совершенно спокойно говорить. Это хороший знак,

– подчеркнул немецкий политолог.

Россияне продолжают использовать КАБы по своей территории. Несмотря на это, на земле очевидное преимущество украинской армии. Артиллерия работает чрезвычайно метко.

Гражданские россияне на Курщине, говорят, что хорошо понимают украинский, жалуются на то, что Путин их бросил и убеждают, что осознают, почему все так произошло.

Пожилые люди говорят обо всем прямо. Они на всех языках, которые знают, озвучивают очень много ругани в сторону Владимира Путина,

– подытожил Сергей Сумленный.