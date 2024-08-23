Німецький політолог Сергій Сумленний розповів 24 Каналу про поїздку у місто Суджа, що на Курщині. Його зараз контролюють військові ЗСУ.

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Що кажуть місцеві про ситуацію

У Суджі велика кількість українських військових, бронетехніки. Хоч Росія заявила про перекидання сил та підготовку до ударів, але це виглядає малоймовірно. На території України поблизу оборонних споруд також дуже спокійно.

Небезпеки, будь-якої загрози чи напруги з боку ЗСУ не відчувається. Коли військові бояться чогось, або є втомленими – це дуже помітно. Ба більше, у таких ситуаціях вони можуть реагувати досить різко. Це зрозуміло, бо вони борються з великою кількістю викликів.

Але коли я заїжджав на КПВВ у Сумській області, то бачив, що військові впевнені, вони відчувають свою силу та є дуже фаховими. Вони дружні, з ними можна абсолютно спокійно говорити. Це хороший знак,

– підкреслив німецький політолог.

Росіяни продовжують використовувати КАБи по своїй території. Попри це, на землі очевидна перевага української армії. Артилерія працює надзвичайно влучно.

Цивільні росіяни на Курщині, говорять, що добре розуміють українську, скаржаться на те, що Путін їх кинув і переконують, що усвідомлюють, чому все так сталося.

Літні люди говорять про все прямо. Вони усіма мовами, які знають, озвучують дуже багато лайки в бік Владіміра Путіна,

– підсумував Сергій Сумленний.