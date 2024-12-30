Люди устали: как "Грузинская мечта" ведет страну к катастрофе

Массовые протесты в Грузии – результат работы политической партии "Грузинская мечта". Граждане устали от того, что натворил Иванишвили и "компания".

Об этом 24 Каналу рассказал грузинский политолог Гела Васадзе, заметив, что активная часть общества не признает поступки "Грузинской мечты". И главная проблема для них – большинство грузин уже является активной частью общества.

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Нагло фальсифицировали выборы

Как отметил Васадзе, "Грузинская мечта" целый год тригерила общество. Люди уже не смогли выдержать таких наглых действий. Сейчас в стране политический кризис.

Когда выборы фальсифицируют с разницей в 15%-17% – политический кризис становится неизбежным. В Грузии также произошел политический кризис в международных отношениях. Его также спровоцировала "Грузинская мечта", когда заявила, что они прерывают переговоры с ЕС. Фактически отказываются от евроинтеграции,

– отметил Васадзе.

Параллельно в Грузии буквально остановилась экономика. А силовики продемонстрировали беспрецедентный уровень насилия в отношении протестующих. Все это сформировалось в конституционный кризис в стране.

Политический кризис произошел из-за непроведения свободных и справедливых выборов. Это – первое нарушение конституции. Внешнеполитический кризис из-за отказа от евроинтеграции. Это уже второе нарушение конституции. Далее было насилие против протестующих. Это третье нарушение. В конституции указано, что есть свобода собраний и свобода слова. Таким образом мы имеем конституционный кризис,

– рассказал Васадзе.

Добавим, в Грузии состоялись протесты из-за "инаугурации президента" Кавелашвили. Его не признает ни оппозиция, ни международные партнеры. Президент Грузии, которая находится в оппозиции, Саломе Зурабишвили добровольно покинула пост президента и сказала, что "забирает с собой легитимность".