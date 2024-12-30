Про це 24 Каналу розповів грузинський політолог Гела Васадзе, зауваживши, що активна частина суспільства не визнає вчинки "Грузинської мрії". І головна проблема для них – більшість грузин вже є активною частиною суспільства.

До теми Єдиний кандидат – проросійський, нова система й протести: у Грузії пройшли "вибори" президента

Нахабно фальсифікували вибори

Як наголосив Васадзе, "Грузинська мрія" цілий рік тригерила суспільство. Люди вже не змогли витримати таких нахабних дій. Зараз в країні політична криза.

Коли вибори фальсифікують з різницею у 15%-17% – політична криза стає неминучою. В Грузії також сталася політична криза в міжнародних відносинах. Її також спровокувала "Грузинська мрія", коли заявила, що вони переривають перемовини з ЄС. Фактично відмовляються від євроінтеграції,

– зауважив Васадзе.

Паралельно в Грузії буквально зупинилася економіка. А силовики продемонстрували безпрецедентний рівень насилля щодо протестувальників. Все це сформувалося у конституційну кризу в країні.

Політична криза сталася через непроведення вільних та справедливих виборів. Це – перше порушення конституції. Зовнішньополітична криза через відмову від євроінтеграції. Це вже друге порушення конституції. Далі було насилля проти протестувальників. Це третє порушення. В конституції вказано, що є свобода зібрань та свобода слова. Таким чином ми маємо конституційну кризу,

– розповів Васадзе.

Додамо, у Грузії відбулися протести через "інавгурацію президента" Кавелашвілі. Його не визнає ні опозиція, ні міжнародні партнери. Президентка Грузії, яка перебуває в опозиції, Саломе Зурабішвілі добровільно покинула пост президента і сказала, що "забирає з собою легітимність".