Враг перегруппировывается, Волчанск не оккупирован: актуально о ситуации на Харьковщине
Российские войска не проводили активных действий на Харьковском направлении с начала суток. Противник пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку.
Силы обороны осуществляют меры для недопущения накопления россиянами сил и средств в северной части города Волчанск. Об этом говорится в сводке Генштаба.
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"Украинскими подразделениями с помощью средств разведки осуществляется выявление отдельных групп противника, места развертывания его артиллерийских средств и наносится огневое поражение с целью недопущения накопления врагом сил и средств в северной части города Волчанск", – сообщают военные.
Кроме того, наши подразделения продолжают проведение прочесывания городской застройки, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотных систем места сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов и возможные места оборудования вражеских позиций.Заметьте. В Генштабе сообщили, что с начала наступательных действий врага на Харьковском направлении потери в живой силе российских оккупантов составляют 615 убитыми и ранеными, уничтожено или повреждено 98 единиц вооружения и военной техники.
Волчанск не оккупирован
В то же время в украинском информпространстве распространяется сообщение о якобы полной оккупации российскими войсками города Волчанск на Харьковщине. Однако это не так – отмечают в Центре противодействия дезинформации.
Большая часть Волчанска остается под контролем Сил обороны Украины. Соответственно, сегодняшняя информация об оккупации россиянами Волчанска не соответствует действительности, – говорится в сообщении.
Актуально о наступлении на Харьковщине
- Оккупанты превратили Волчанск в руины, они атакуют артиллерией и постоянно сбрасывают КАБы. В окрестностях уже продолжаются стрелковые бои.
- В Институте изучения войны наблюдают замедление темпа российского контрнаступления на Харьковщине. Аналитики считают, что это свидетельствует, что намерения врага – не продвижение вперед, а создание буферной зоны.