Обстреливают всю область: оккупанты чаще начали бить по Харькову новой ракетой

Россия продолжает обстреливать Харьковскую область крылатыми ракетами S8000 "Бандероль". Дальность поражения этого оружия составляет до 500 километров. Оно способно пролететь через всю область.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. По ее словам, "Бандероль" – относительно новое оружие россиян, которое еще называют ракетой-дроном. В последнее время враг использует их для нанесения ударов по Харькову и области.

Что известно об атаках "Бандеролью" по Харьковской области?

Как подчеркнула Черненко, два дня назад враг нанес удар этой ракетой по общежитию в Дергачах. Вчера россияне запустили сразу 4 таких ракеты по Харькову. Они летели парами.

В Новобаварском районе россияне нанесли удар по гражданскому предприятию. К счастью, там не было погибших, хотя враг нанес удар в 10 часов, когда уже начался рабочий день.

В Холодногорском районе россияне нанесли удар по частному сектору. Стало известно об 11 пострадавших. 44-летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Пострадало около полутора десятков домов. Два здания сильно повреждены. Одна из ракет попала в дом, из которого люди уже выехали, а взрывная волна обрушилась на соседние дома. У людей были взрывные травмы, ожоги, ушибы,

– рассказала Черненко.

Какова ситуация сейчас в Харьковской области: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что военные аналитики объяснили, почему Россия начала активнее применять "Бандероли". Вероятно, все из-за того, что обычные "Шахеды" с двигателями внутреннего сгорания становятся все менее эффективными.