Готовят "референдум": в Херсонской области оккупанты начали вербовать людей для комиссий

Российские оккупанты продолжают подготовку к проведению фейкового "референдума" в оккупированном Херсоне. В частности, захватчики уже начали вербовать людей для комиссий.

Об этом 24 канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, есть информация, что оккупанты вербуют людей для формирования комиссии.

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Он отметил, что местные власти Херсона работают в том направлении, чтобы херсонцы знали, что это табу . "Это красная линия и участвовать в этом нельзя", – заявил зам.

За это будет уголовная ответственность за то, что человек станет членом комиссии. И вообще любое сотрудничество в этом – это предательство, ведь речь идет о свободе нашей страны и региона.

– считает Соболевский.

Подготовка к "референдуму" в Херсоне: основное

Российские оккупанты надеются, что надолго задержатся в Херсоне, поэтому они готовятся проводить так называемый "референдум" для аннексии области в первой половине сентября.

В рамках подготовки к фейковому "референдуму" , российские кафиры начали составлять списки избирателей. За основу они решили взять данные по выборам президента за 2019 год.

Для изъятия соответствующей документации в июне в здание госархива прибыл отряд вооруженных захватчиков. Они ограбили помещение и вывезли из него материалы.

Скорее всего, если в Кремле таки решат проводить "референдум", списки даже не будут корректировать, так что "голосовать" даже выехавшие из региона умершие и люди, которые на самом деле никогда ни на какие "выборы" не пойдут.

По всей вероятности, Москва попытается показывать какие-то сфальсифицированные документы, где будут указаны реальные данные жителей Херсона. Однако ясно, что цивилизованные страны не признают таких действий кафиров.

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