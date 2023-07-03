Хотят вызвать как можно больше пожаров, – Хлань объяснил опасность зажигательных снарядов россиян

Российские оккупанты периодически применяют против мирного населения Херсонщины зажигательные снаряды. В результате таких ударов загораются многочисленные пожары.

Об этом 24 Каналу сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, говорится об очередных терактах врага с целью запугать население.

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"Сегодня в два ночи оккупанты нанесли удар зажигательными снарядами. В основном бьют как раз по частному сектору, чтобы вызвать больше пожаров и повреждений", – рассказал Хлань.

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Освобождение Юга продолжается

Украинские войска продолжают постепенное продвижение на Южном направлении. Защитники двигаются медленными темпами, потому что враг готовил линию обороны еще с весны 2022 года.

Ситуацию усложнил подрыв Каховской ГЭС со стороны оккупантов. Прорвать фронт там теперь невозможно из-за подтопления и мокрой почвы, однако это лишь вопрос времени и погодных условий.

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В Вооруженных Силах подтвердили, что в районе Антоновского моста продолжаются тяжелые бои, и в очередной раз призывали соблюдать информационную тишину. Между нашими защитниками и оккупантами – ожесточенная контрбатарейная борьба в этой зоне.

По состоянию на утро 3 июля украинские военные зачищают вражеские позиции на Антоновском мосту. Однако враг упорно возвращается назад.

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