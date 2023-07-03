Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, мовиться про чергові теракти ворога з метою залякати населення.

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"Сьогодні о другій ночі окупанти завдали удару запалювальними снарядами. Здебільшого б'ють якраз по приватному сектору, щоб спричинити якнайбільше пожеж і пошкоджень", – розповів Хлань.

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Звільнення Півдня триває

Українські війська продовжують поступове просування на Південному напрямку. Захисники рухаються повільними темпами, бо ворог готував лінію оборони ще з весни 2022 року.

Ситуацію ускладнив підрив Каховської ГЕС з боку окупантів. Прорвати фронт там тепер неможливо через підтоплення й мокрий ґрунт, однак це лише питання часу та погодних умов.

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У Збройних Силах підтвердили, що в районі Антонівського мосту тривають важкі бої, і вкотре закликали дотримуватись інформаційної тиші. Між нашими захисниками та окупантами – запекла контрбатарейна боротьба в цій зоні.

Станом на ранок 3 липня українські військові зачищають ворожі позиції на Антонівському мосту. Однак ворог вперто повертається назад.

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