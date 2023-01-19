Центр Херсона – под атакой россиян: обстреляли жилой квартал, вспыхнул пожар

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Херсон. Центр города снова оказался под атакой захватчиков.

Они обстреляли жилые дома. Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

К теме Оккупанты перетащили минометы ближе к правому берегу, – активист об обстрелах Херсона

Оккупанты обстреляли Херсон

Янушевич отметил, что центр Херсона снова оказался под атакой российских оккупантов.

Раш*сты целенаправленно ударили по жилому кварталу города с РСЗО. Рядом нет ни одного военного объекта, только жилые дома и гражданская инфраструктура. Из-за атаки россиян произошел пожар, а также остались неразорванные боеприпасы,

– отметил председатель ОВА.

Благодаря оперативной работе спасателей возгорание удалось ликвидировать. Вражеские снаряды тоже уже убрали.

"В одном из пострадавших от российского обстрела домов проживает херсонка Анна. В доме женщины взрывной волной и обломками снарядов выбило окна. Ей их оперативно перекроют специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Они уже вскоре отправятся на место происшествия, чтобы помочь горожанам ликвидировать последствия российской атаки", – добавил Янушевич.

По его словам, чудом обошлось без пострадавших среди мирных херсонцев.

Смотрите видео из Херсона

Важно о Херсонской области